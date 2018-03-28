МИД РФ: анализ дела Скрипалей наводит на мысль о причастности к нему британских спецслужб

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Анализ дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии наводит на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

Пренебрежение правом

"Британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность на своей территории российских граждан, - констатировали в дипведомстве. - Вопиющими примерами этого являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, загадочное "самоубийство" Бориса Березовского и удушение его делового партнера Николая Глушкова и, наконец, покушение на жизнь и здоровье Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль".

В последнем случае Лондон, отмечают в Москве, пренебрег всеми нормами международного права, этики и просто здравого смысла.

"Не предъявляя никаких доказательств и даже не выдвигая никакой конкретной картины произошедшего, Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, вбросил никогда не использовавшееся у нас название химического вещества, развернул масштабную политическую и медийную кампанию, - обратили внимание в министерстве. - Инспирирована безосновательная высылка российских дипломатов из целого ряда стран и представительств при международных организациях, объявлен комплекс других санкционных мер. Наши законные требования предоставить образцы примененного вещества были проигнорированы".

Следствие в России

Следственный комитет РФ, напомнили в МИД, 16 марта возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство Юлии Скрипаль и подготовил соответствующий запрос британской стороне. "Ожидаем от Лондона конкретного взаимодействия в рамках ведущегося нашими правоохранительными органами расследования", - отметили в министерстве.

Поведение британских властей вызывает в Москве множество вопросов: население самой Великобритании "держится в неведении относительно ключевых моментов этого объявленного представляющим серьезную угрозу инцидента, неизвестно общее число пострадавших". "Замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне, где, как всем известно, проводились работы по созданию химического оружия, - говорится в заявлении. - Скрываются сведения о проводившихся накануне отравления Скрипалей данным центром совместно с британскими военными ежегодных учениях "Токсичный кинжал", в ходе которых отрабатывались приемы борьбы с химическим и биологическим заражением".

Британские спецслужбы

Как отметили в МИД РФ, по всему миру усилиями Лондона "разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России". "Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ. Очевидна линия на противодействие политико-дипломатическому взаимодействию с целью объективного и всестороннего рассмотрения инцидента в Солсбери". - подчеркнули в дипведомстве.

"Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании", - говорится в заявлении.

"Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации, - указали в министерстве. - Бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне".