Правительство 11 апреля отчитается перед Думой о работе за весь период с 2012 года

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев 11 апреля выступит с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме. Об этом он сообщил, выступая на коллегии Минэкономразвития.

"Совсем скоро в начале апреля, 11 апреля, предполагается отчет правительства в Государственной Думе, причем у нас отчет в известной степени особенный, потому что это не просто отчет за 2017 год, но и в известной степени итоги нашей работы за истекшие шесть лет практически", - сказал он.

Нынешнее правительство было сформировано в 2012 году, хотя отдельные коррективы вносились и позднее. В мае после инаугурации президента кабмин по закону, сложит свои полномочия, после чего президент, вступивший в должность, предложит кандидату премьер-министра и после его утверждения сформирует новый состав правительства.

По оценке Медведева, экономика за последнее время показала неплохую динамику. "По итогам прошлого года [рост ВВП составил] 1,5%", - напомнил он, добавив, что инвестиционная активность начала расти после достаточно длительной паузы. Премьер также указал не неплохие подвижки в потребительском секторе.

"Все это, конечно, неплохо, но для того, чтобы уверенно развиваться при такой жесткой политической, экономической, технологической и интеллектуальной конкуренции, еще очень многое предстоит сделать; этого явно не достаточно, двигаться вперед нужно гораздо быстрее", - напомнил Медведев об установках, которые президент Владимир Путин дал в своем послании Федеральному собранию. Премьер подчеркнул, что обеспечение темпов роста выше среднемировых является сложной задачей, но с другой стороны, вся деятельность министерства нацелена именно на ее выполнение.