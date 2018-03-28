Депутат заксобрания Нижегородской области Никита Сорокин сложил полномочия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Нижегородской области Никита Сорокин сложил свои полномочия. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"В связи со сложившимися обстоятельствами, в результате которых я не могу качественно исполнять свои депутатские обязанности, я принял решение сложить полномочия. Из партии уходить я не собираюсь, буду продолжать свою работу в молодежной организации, заниматься общественной деятельностью, как и в каком объеме, надеюсь, пойму в ближайшие пару месяцев", - написал Сорокин.

Информацию об уходе депутата подтвердили в его пресс-службе, но не уточнили причины такого решения. "Да, он на Facebook выложил информацию. Посмотрите на его личной странице", - прокомментировали в пресс-службе.

19 декабря 2017 задержали отцы Никиты Сорокина и экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Его обвинили в получении взятки. 21 декабря суд заключил его под арест до 17 февраля 2018 года. По данным суда, Сорокин, являясь главой Нижнего Новгорода, лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере.