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Совет Госдумы одобрил создание рабочей группы по анализу законов из-за событий в Кемерове

Политика
28 марта, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Решение было принято по поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет Думы одобрил на заседании в среду создание рабочей группы по анализу законодательства в связи с пожаром в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом журналистам сообщил глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Советом Думы одобрено решение комитета по безопасности о создании рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в части обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей", - сказал он, добавив, что такое решение было принято по поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

По словам Пискарева, "необходимо разобраться с достаточностью правового регулирования и предложить меры по дальнейшему совершенствованию [законодательства]". При этом предусматривается взаимодействие со всеми профильными ведомствами, а также с органами следствия.

В состав комиссии в настоящий момент вошли 15 человек, среди которых представители профильных комитетов. Первое заседание планируется провести на следующей неделе.

Пожар, который произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших. В результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Без вести пропавших при пожаре, по данным замглавы МЧС Владлена Аксенова, нет.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.

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