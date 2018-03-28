Экс-глава ФСБ: официальные представители ЦРУ в России имеют дипломатический статус

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Алексей Цыпин/. Официальные представители ЦРУ в России работают при посольстве США и имеют дипломатический статус. Это подтвердил ТАСС экс-директор ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев.

Ранее представители ряда государств утверждали, что среди высылаемых российских дипломатов якобы есть сотрудники спецслужб. Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил это ряду СМИ, отметив, что они работали официально.

"Конечно [у официальных представителей ЦРУ есть дипломатический статус]", - сказал Ковалев, отвечая на соответствующий вопрос. "Они работают дипломатами, официально представляются, это общепринятая практика и с той, и с другой стороны", - добавил он.

Ранее посол США в России Джон Хантсман в интервью ТАСС заявил, что высылка 60 российских дипломатов из США обусловлена "необходимостью защитить американцев от шпионажа". Он назвал это "ответом на то, что на территории США и Канады есть большое количество сотрудников российских спецслужб".

Совместные операции СВР и ЦРУ

Ковалев добавил, что российская Служба внешней разведки и американское ЦРУ не раз проводили успешные совместные операции, которое координировали официальные представители этих спецслужб, работающие при посольствах.

Как экс-директор ФСБ, в конце 1990-х годов ему довелось руководить с российской стороны одной из совместных операций. "С американской стороны ее вел представитель, которого мы знали как официального представителя ЦРУ США, он имел дипломатический статус", - отметил он. "В результате удалось предотвратить распространение на территории России 10 млн фальшивых долларов, которые (неаполитанская преступная структура - прим. ТАСС) "Каморра" планировала доставить в РФ", - рассказал бывший глава российской спецслужбы.

"И тогда американцы сказали огромное спасибо за взаимодействие, потому что, если бы эти планы осуществились, был бы нанесен серьезный ущерб экономической безопасности и нашей страны, и Америки прежде всего", - констатировал Ковалев, добавив, что "таких примеров взаимодействия огромное количество".

Что касается Великобритании, то, по его словам, совместно со Скотленд-Ярдом велись операции по "предотвращению вывоза большого количества ценностей, денежных средств". "Сотрудничество тогда шло по линии МВД и ФСБ России, но все взаимодействие организовывали такие официальные представители [спецслужб], которые выводили на соответствующие структуры, у них были рабочие контакты", - пояснил политик. "И то, что сегодня бездоказательно, спонтанно, на эмоциях принимаются такие решения, конечно, прежде всего наносит вред самой стране пребывания подобного рода представителей", - заключил он.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человек), НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург и Словакия, при этом Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских дипломатов). Это произошло на фоне обвинений России со стороны ряда стран Запада в отравлении экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги в свой адрес.