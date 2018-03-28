Арестованный нижегородский депутат Олег Сорокин написал заявление о сложении полномочий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин, который находится под арестом и обвиняется в получении крупной взятки, написал заявление о сложении полномочий. Вопрос о досрочном сложении полномочий будет рассмотрен в четверг, сообщила в среду пресс-служба регионального парламента.

"Состоялось заседание комитета законодательного собрания по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества. На заседании были рассмотрены вопросы о досрочном сложении полномочий депутатов законодательного собрания Олега Сорокина и Никиты Сорокина на основании личных заявлений. Соответствующие документы от депутатов поступили в региональный парламент", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду в региональный парламент поступило заявление о сложении полномочий от депутата Никиты Сорокина - сына арестованного Олега Сорокина.

Как уточнил ТАСС источник в региональном парламенте, заявления от Олега и Никиты Сорокиных были переданы через их помощников. Вопросы о досрочном прекращении полномочий обоих депутатов будут рассмотрены на заседании законодательного собрания области в четверг, 29 марта.

Ранее сообщалось, что Олега Сорокина задержали утром 19 декабря 2017 года, позже ему предъявили обвинение в получении взятки. 21 декабря суд заключил его под арест до 17 февраля 2018 года. 15 февраля Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода продлил Сорокину срок содержания под стражей на три месяца, до 18 мая 2018 года включительно. По данным суда, Сорокин, являясь главой Нижнего Новгорода, лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере.

С 2005 года по 2010 год Олег Сорокин был депутатом городской думы Нижнего Новгорода, с 2010 года по 2015 год - главой Нижнего Новгорода (избран из числа депутатов гордумы). В 2016 году избран в законодательное собрание Нижегородской области.