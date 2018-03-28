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Объявленные персонами нон грата дипломаты РФ покинули Украину

Политика
28 марта, 17:44 дата обновления: 28 марта, 17:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, марта. /ТАСС

В посольстве РФ отметили, что такой шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло

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КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Тринадцать российских дипломатов покинули Украину по требованию Киева. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил представитель посольства РФ в Киеве.

"Все сотрудники российского посольства, объявленные персонами нон грата, покинули Украину", - сказал он, отметив, что представители посольства и консульств выполнили ультиматум украинской стороны.

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По его словам, "дипломаты покинули Украину по-разному: кто поездом, кто самолетом".

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 марта, объявил о решении Киева выдворить с украинской территории 13 российских дипломатов в знак солидарности с британскими партнерами по инциденту в Солсбери. Как уточнила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, высылке из страны подлежат дипломаты, работающие в российских представительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Ранее в посольстве РФ отметили, что такой недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и "явно не будет способствовать нормализации отношений между ними". "С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали", - сообщило дипломатическое представительство.

Инцидент в Солсбери

Дипломатический скандал между Великобританией и РФ разразился после того, как Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению осужденного в России за шпионаж Сергея Скрипаля. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других схожих мерах, после чего Москва сделала ответные шаги, выдворив аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также США и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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Кризис на Украине Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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