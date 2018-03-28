Перед отчетом правительства в Госдуме Медведев начал консультации с думскими фракциями

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев начал в среду серию консультаций с представителями думских фракций в преддверие запланированного на 11 апреля ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, "впервые подобные консультации проходят в расширенном составе, с участием не только руководителей фракций, но и других представителей партий, членов правительства РФ". В консультациях также принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В среду Медведев провел первую из череды встреч - с представителями фракции ЛДПР", - сообщили в пресс-службе. "В ходе консультаций обсуждались, в частности, темы демографии, защиты материнства и детства", - уточнили в пресс-службе.

"На следующей неделе состоятся консультации председателя правительства с фракциями партий КПРФ, "Справедливая Россия" и "Единая Россия", встреча с которой будет самой масштабной по количеству участников", - отметили в кабмине.