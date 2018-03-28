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РФ осуждает провокацию, предпринятую приштинскими властями в Косовской Митровице

Политика
28 марта, 18:47 дата обновления: 28 марта, 18:54 UTC+3

Российская сторона заявила, что такие действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН 1244

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Россия решительно осуждает провокацию, предпринятую 26 марта приштинскими властями в Косовской Митровице против главы Канцелярии по делам Косова и Метохии Правительства Сербии Марко Джурича. На это указал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Обсуждена проблематика косовского урегулирования в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовской Митровице провокационной акции против главы Канцелярии по делам Косова и Метохии Правительства Сербии Марко Джурича. С российской стороны заявлено о решительном осуждении таких действий, являющихся нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Подчеркнуто, что в основе косовского урегулирования должно лежать неукоснительное выполнение этой резолюции", - указывает Кремль.

Вучич также выразил искренние соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

Лидеры двух стран "затронули актуальные вопросы многопланового российско-сербского стратегического партнерства". Вучич передал поздравления Путину по случаю победы на президентских выборах, сообщает Кремль.

В понедельник около сотни косовских спецназовцев ворвались в здание в Косовска-Митровице, где шла встреча сербов с Джуричем. Силовики избили участников встречи, а политика увезли в Приштину в наручниках.

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