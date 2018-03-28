Власти Эстонии запретили въезд в страну депутату Госдумы Затулину

ТАЛЛИН, 28 марта. /ТАСС/. Эстония запретила въезд в страну депутату Государственной думы Константину Затулину. Об этом сообщило в среду посольство РФ в республике.

По информации дипломатического представительства, соответствующий запрет на посещение Эстонии для депутата приняло МВД республики.

"Посольство рассматривает принятое эстонской стороной решение как откровенно недружественный акт, наносящий ущерб российско-эстонским отношениям и способный самым негативным образом отразиться на перспективах взаимоуважительного диалога в духе добрососедства, в пользу чего неоднократно высказывалось руководство Российской Федерации", - говорится в заявлении дипломатической миссии.

"Затулин намеревался 29 марта прибыть в Эстонию для проведения встреч с проживающими в Таллине и Нарве соотечественниками. Как известно, он был избран в Госдуму РФ в сентябре 2016 года в том числе голосами проживающих на северо-востоке Эстонии российских граждан. Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать Затулин", - добавило посольство.