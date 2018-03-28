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Чехию покинут два сотрудника посольства и сотрудник торгпредства РФ

Политика
28 марта, 19:22 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 28, марта. /ТАСС

Это состоится не позднее 1 апреля

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ПРАГА, 28 марта. /ТАСС/. Два сотрудника посольства и один сотрудник торгового представительства России покинут до 1 апреля Чехию после принятого правительством республики решения выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля. Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Праге Алексей Колмаков.

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"Два сотрудника посольства и один сотрудник торгпредства покинут не позднее 1 апреля Чехию", - сказал он.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 23 европейские страны, а также Канада и Австралия решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 61 человек). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, Словакия, Болгария и Люксембург отзывают для консультаций своих послов в РФ. Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских).

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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