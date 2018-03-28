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В правительстве Дагестана появится комитет по вопросам архитектуры

Политика
28 марта, 19:28 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, марта. /ТАСС

Председатель правительства региона отметил, что градостроительству "будет уделяться повышенное внимание"

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МАХАЧКАЛА, 28 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Дагестана Артем Здунов объявил о создании нового комитета по вопросам архитектуры и градостроительства в структуре правительства региона.

"Архитектуре, градостроительству теперь будет уделяться повышенное внимание. Будет создан комитет, курирующий эту сферу. Отделы, которые этим занимались, должны спокойно работать в министерстве [строительства и жилищно- коммунального хозяйства] до объявления о создании комитета", - сказал Здунов, слова которого приводит пресс-служба администрации главы и правительства региона.

В понедельник врио главы Дагестана Владимир Васильев провел преобразования в структуре правительства региона и назначил руководителей трех министерств. В частности, он переименовал министерство строительства, архитектуры и ЖКХ в министерство строительства и ЖКХ Дагестана и назначил новым министром экс-мэра Дербента Малика Баглиева. Прежний руководитель Минстроя Дагестана Ибрагим Казибеков, как заявил ранее Васильев, находится в розыске. Васильев не уточнил, в чем подозревают врио министра строительства республики Казибекова, однако назвал некоторые проблемы строительной отрасли Дагестана.

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