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Постпред РФ при ОБСЕ назвал высылку дипломатов грубейшим нарушением международных норм

Политика
28 марта, 20:04 дата обновления: 28 марта, 20:12 UTC+3

Александр Лукашевич отметил, что создается очень "опасный прецедент коллективного наказания страны, вина которой не доказана"

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов в связи с делом Скрипаля является грубейшим нарушением международных норм и создает опасные прецедент коллективного наказания страны без доказательства ее вины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24" в среду.

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"Что касается высылки нашего дипломатического персонала, то, безусловно, мы эту тему будем обязательно ставить в рамках ОБСЕ, потому что это грубейшее нарушение. Это впервые в международных отношениях создается очень опасный прецедент коллективного наказания страны, вина которой не доказана, в рамках осуществленной масштабной провокации. Что идет вразрез со всеми международно- правовыми нормами, прежде всего, Конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, и  <...> Конвенцией о консульских сношениях 1963 года и всех последующих нормах", - сказал Лукашевич.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США приняли решение о высылке в общей сложности около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа. Так, Соединенные Штаты приняли решение о высылке сразу 60 дипломатов и закрытии генконсульства России в Сиэтле.

Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Чехия и Литва - по три, Дания, Италия и Нидерланды - по два, Румыния, Латвия, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному. Присоединилась к этому лагерю и Украина, чей президент Петр Порошенко объявил о высылке сразу 13 дипломатов "в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС".

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