Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат Затулин расценил запрет посещать Эстонию как ее 5 копеек в антироссийской истерии

Политика
28 марта, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Как заявил политик, никаких объяснений от эстонских властей в его адрес не поступило в связи с таким решением

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин связывает то, что ему запретили въезжать в Эстонию, с антироссийской истерией на Западе.

"Это не сегодня началось, но сегодня это укладывается в контекст нового всплеска антироссийской истерии на Западе, где Эстония решает вставить свои пять копеек", - заявил Затулин ТАСС в среду.

По словам депутата, никаких объяснений от эстонских властей в его адрес не поступило в связи с таким решением. "Я думаю, что это просто отражение позиции Эстонии, которая, как всегда, впереди планеты всей, когда дело касается недружественных акций в отношении России, в данном случае депутатов Государственной думы", - добавил Затулин.

Он также напомнил, что в связи с солидарностью с другими странами Евросоюза и НАТО по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, Таллин совсем недавно выслал военного атташе посольства РФ. "Только в понедельник они объявили о высылке нашего дипломата, а в среду объявили о запрете въезда мне. Хотя я в 2015 году был в Эстонии, был в Нарве. После этого не было никакой [негативной] реакции", - добавил замглавы комитета.

Ранее посольство РФ в Эстонии сообщило о запрете на въезд в страну депутату Государственной думы Затулину, назвав это решение "откровенно недружественным актом, наносящим ущерб российско-эстонским отношениям". В российской дипмиссии отметили, что "Затулин намеревался 29 марта прибыть в Эстонию для проведения встреч с проживающими в Таллине и Нарве соотечественниками".

Затулин был избран в Госдуму в сентябре 2016 года голосами проживающих на северо-востоке Эстонии российских граждан. Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать Затулин, указали в посольстве РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Затулин, Константин Федорович
Страны
Россия Эстония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
6
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
7
Суд арестовал пять фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров