Депутат Затулин расценил запрет посещать Эстонию как ее 5 копеек в антироссийской истерии

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин связывает то, что ему запретили въезжать в Эстонию, с антироссийской истерией на Западе.

"Это не сегодня началось, но сегодня это укладывается в контекст нового всплеска антироссийской истерии на Западе, где Эстония решает вставить свои пять копеек", - заявил Затулин ТАСС в среду.

По словам депутата, никаких объяснений от эстонских властей в его адрес не поступило в связи с таким решением. "Я думаю, что это просто отражение позиции Эстонии, которая, как всегда, впереди планеты всей, когда дело касается недружественных акций в отношении России, в данном случае депутатов Государственной думы", - добавил Затулин.

Он также напомнил, что в связи с солидарностью с другими странами Евросоюза и НАТО по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, Таллин совсем недавно выслал военного атташе посольства РФ. "Только в понедельник они объявили о высылке нашего дипломата, а в среду объявили о запрете въезда мне. Хотя я в 2015 году был в Эстонии, был в Нарве. После этого не было никакой [негативной] реакции", - добавил замглавы комитета.

Ранее посольство РФ в Эстонии сообщило о запрете на въезд в страну депутату Государственной думы Затулину, назвав это решение "откровенно недружественным актом, наносящим ущерб российско-эстонским отношениям". В российской дипмиссии отметили, что "Затулин намеревался 29 марта прибыть в Эстонию для проведения встреч с проживающими в Таллине и Нарве соотечественниками".

Затулин был избран в Госдуму в сентябре 2016 года голосами проживающих на северо-востоке Эстонии российских граждан. Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать Затулин, указали в посольстве РФ.