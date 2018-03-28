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Лукашевич считает позитивным сигналом визит генсека ОБСЕ на конференцию в Москву

Политика
28 марта, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Постпред РФ при ОБСЕ сообщил, что Томас Гремингер уже принял приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает очень позитивным сигналом намерение генсека организации Томаса Гремингера принять участие в Московской конференции по международной безопасности 4-5 апреля этого года.

"Я думаю, что это очень позитивный сигнал. Уже установилась практика приглашения генеральных секретарей, они откликаются на приглашения руководства Министерства обороны (РФ). Я очень рад, что господин Гремингер принял это приглашение и будет сочетать работу на конференции с двусторонними контактами на высоком уровне", - сказал Лукашевич в среду в эфире телеканала "Россия 24".

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что свое участие в ней подтвердили более 30 министров обороны иностранных государств. Как сообщается на сайте Минобороны, главными темами форума станут "итоги разгрома" ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") в Сирии и "перспективы установления мира в регионе". Кроме того, планируется обсудить взаимодействие между оборонными ведомствами и феномен мягкой силы.

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Персоны
Гремингер, Томас Лукашевич, Александр Казимирович
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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