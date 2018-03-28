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Захарова назвала нарушением обязательств невыдачу американских виз спортсменам РФ

Политика
28 марта, 21:36 дата обновления: 28 марта, 22:12 UTC+3

Официальный представитель МИД заявила, что отказ США в организации собеседований российским спортсменам показывает, что нельзя проводить международные состязания на их территории

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Россия возмущена отказом посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной РФ по вольной борьбе, считает это грубым нарушением обязательств США. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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"Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участие в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. <...> Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип "О спорт, ты - мир". Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов", - говорится в сообщении.

Как отметила Захарова, невыдача виз российским спортсменам является грубым нарушением со стороны США своих обязательств как государства, проводящего у себя международные соревнования. "Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя - там играют нечестно", - добавила она.

В МИД РФ рассчитывают, что в мировом спортивном движении обратят внимание на этот факт. "Речь [идет] о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц", - говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что в конце февраля российским дипведомством была направлена нота по поводу организации собеседований для получения спортсменами РФ американских виз, однако США только сейчас ответили отпиской, ссылаясь на нехватку консульского персонала. "Хотели бы еще раз напомнить, что решение о том, каких сотрудников сокращать в рамках введения паритета по количеству работников загранучреждений двух стран, принимали прошлым летом не мы, а именно в Вашингтоне", - отметила она.

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Захарова, Мария Владимировна
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