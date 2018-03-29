Сотрудники не намерены снимать флаг России с резиденции генконсула в Сиэтле

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники Генконсульства РФ в Сиэтле не намерены снимать флаг России с официальной резиденции диппредставительства. Об этом заявил в среду генеральный консул РФ в Сиэтле Халит Айсин в беседе с ТАСС.

"Мы его снимать не намерены", - подчеркнул он.

"Нам предписано покинуть резиденцию 24 апреля к 23:59 по местному времени (25 апреля 09:59 мск), - продолжал он. - До этого времени мы должны покинуть принадлежащую нам собственность". "Резиденция генконсула в Сиэтле имеет дипломатический статус, это наша собственность, - пояснил он. - Складывается точно такая же ситуация, как и при решении американских властей закрыть Генеральное консульство России в Сан-Франциско.

"Сейчас у нас - огромный объем работы, - заявил Халит Айсин. - Когда проживающие в США граждане России узнали о предстоящем закрытии Генконсульства, те, кто откладывали свой визит или просто сомневались, сейчас явились в Генконсульство. Во вторник число посетителей приблизилось к 300. Точных подсчетов никто не ведет, но очередь стояла с 9 утра и до 5 часов вечера. По пятницы 30 марта, до 5 часов вечера будем выдавать документы". "Генконсульство работает только на выдачу документов", - подчеркнул он, добавив при этом, что вся документация Генконсульства будет доставлена в Посольство РФ в Вашингтоне.

"За консульскими услугами россиянам, находящимся на территории США, теперь нужно будет обращаться либо в консульский отдел Посольства РФ в Вашингтоне, либо в Генеральные консульства РФ в Нью-Йорке или Хьюстоне", - отметил он в заключение.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле.