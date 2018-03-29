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Правительство РФ не поддержало проект справороссов о ЧВК

Политика
29 марта, 9:49 дата обновления: 29 марта, 10:13 UTC+3

Замруководителя думских справороссов Михаил Емельянов отметил, что после поступления документа в Думу, его авторы решат вопрос о целесообразности внесения инициативы

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов "Справедливой России" о частных военных компаниях (ЧВК). Об этом ТАСС в четверг сообщил один из авторов инициативы, замруководителя думских справороссов Михаил Емельянов.

"Заключение правительства есть, оно отрицательное, но пока в Думу не поступило", - уточнил он. Как только документ поступит, продолжил он, "будут изучены аргументы и принято решение вносить законопроект или нет". "Думаю, ко вторнику мы определимся", - заключил Емельянов.

Суть законопроекта

Инициативой "Справедливой России", согласно пояснительной записке, предлагается ввести законодательное регулирование деятельности ЧВК. "В РФ частные военные и военно-охранные организации в настоящее время не имеют официального статуса. В случае законодательного урегулирования ЧВК способны принять активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом, национальных интересов РФ, охране сотрудников российских компаний на территории иностранных государств со сложной военно-политической ситуацией, развитии международного военного сотрудничества, снижении уровня военных и террористических угроз путем выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг. С учетом современной международной обстановки они также могли бы использоваться в операциях по противодействию наркотрафику, организованной преступности и в мероприятиях по восстановлению общественного и конституционного порядка", - говорится в сопроводительных документах.

Законопроектом оговариваются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией ЧВК, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью. "Основными видами услуг таких организаций являются участие в миротворческих операциях по линии международных организаций, обучение личного состава вооруженных сил, полиции и иных сил безопасности государства территориальной юрисдикции, обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения, услуги военного консалтинга, обеспечение поставок военного обмундирования и снаряжения, выполнение строительных работ военного назначения, разминирование территории, зданий, сооружений, предоставление услуг военных переводчиков, пресечение международной террористической деятельности за пределами территории РФ, защита суверенитета и целостности иностранного государства, восстановление конституционного порядка на его территории, охрана объектов различного назначения", - перечисляют авторы.

Деятельность частных военных и военно-охранных организаций предлагается лицензировать. "Органом, осуществляющим выдачу лицензии, является Министерство обороны РФ", - говорится в проекте.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о деятельности ЧВК на пресс-конференции 15 января, отметил, что подобные организации существуют в ряде стран и высказался в пользу формирования законодательной базы для того, чтобы люди, работающие в этих компаниях, "были в правовом поле и защищены".

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