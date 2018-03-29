Кабмин предложил доработать законопроект о допросах свидетелей с помощью видеоконференций

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство РФ с некоторыми замечаниями готово одобрить законопроект о допросах свидетелей по уголовному делу в режиме видеоконференции. Соответствующее заключение опубликовано в четверг на сайте кабмина.

Законопроект предполагает дополнение Уголовно-процессуального кодекса (УПК) нормой о порядке и особенностях допроса свидетеля по уголовному делу посредством видео-конференц-связи. "Введение в УПК возможности использования видео-конференц-связи для производства допроса в целях создания необходимых условий для осуществления правосудия и обеспечения его доступности правительство Российской Федерации концептуально поддерживает", - говорится в отзыве.

Как отмечает кабмин, законопроект предусматривает допрос посредством видео-конференц-связи в отношении только свидетеля. Так, данное положение ограничивает использование такого вида допроса в отношении других участников уголовного судопроизводства - потерпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого и обвиняемого, отмечают в правительстве.

Кроме того, правительство предлагает производить допрос посредством видеосвязи на основании поручения следователя в порядке, предусмотренном частью первой ст. 152 УПК. Также кабмин обратил внимание на отсутствие в законопроекте норм, указывающих на необходимость проверки поступивших следователю протокола допроса свидетеля посредством видеосвязи и других документов перед их подписанием.

В законопроекте отсутствуют и процедура наделения следователя по месту нахождения допрашиваемого лица полномочиями по проведению допроса, а также по составлению и подписанию протокола указанного следственного действия, добавили в кабмине.

"Правительство Российской федерации поддерживает законопроект с учетом этих и других замечаний", - говорится в отзыве правительства.