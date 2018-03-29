Слуцкий назвал Джонсона "бравым солдатом информационной войны против России без правил"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, где он сравнил Россию с героем романа Достоевского Родионом Раскольниковым, элементом информационной войны против России без правил.

"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон давно зарекомендовал себя бравым солдатом на поле информационной войны против России без всяких правил. И его последнее "крылатое сравнение" России с героем Достоевского Родионом Раскольниковым - лишнее тому подтверждение", - заявил Слуцкий журналистам в четверг.

Однако, убежден глава комитета, "желая блеснуть эрудицией, британский политик явно пожертвовал сутью". "Правильнее было бы сказать: "Наказание без преступления". Но здравый смысл давно утрачен Западом в его маниакальном стремлении очернить и демонизировать Россию. Идет бессовестная и полномасштабная манипуляция общественным мнением, где такие понятия, как презумпция невиновности, истина и доказательства, не имеют никакого значения", - заключил депутат.

Заявление Джонсона

Ранее Джонсон сравнил Россию, которую Лондон считает причастной к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с главным героем романа Достоевского "Преступление и наказание" Родионом Раскольниковым. Это сравнение он сделал в среду вечером на традиционном банкете, который устроил для глав дипломатических представительств зарубежных стран лорд-мэр делового лондонского района Сити. Текст его речи был распространен МИД Великобритании.

Лейтмотивом выступления Джонсона явилось утверждение, что Россия недооценила международной реакции на события в английском Солсбери. "Это как начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все знаем, кто - преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают", - сказал глава Foreign Office, повторив свои предыдущие заявления о причастности России.

О деле Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

На фоне этой истории 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человек), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.