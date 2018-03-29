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Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева

Политика
29 марта, 11:19 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

Сейчас губернатор находится на рабочем месте и проводит встречи с семьями погибших

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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

© Михаил Метцель/ТАСС

КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Администрация Кемеровской области не располагает информацией об отставке губернатора региона Амана Тулеева, сейчас он проводит встречи с родственниками жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации Кузбасса.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил, что приняли решение не проводить показательную отставку Тулеева после трагедии в "Зимней вишне", однако он может покинуть свой пост позже.

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"Губернатор находится на рабочем месте, утром провел заседание оперативного штаба, записал видеообращение по оказанию материальной помощи, сейчас идет очередная встреча с семьями погибших. Принял пять семей, на очереди еще три, планирует встретиться со всеми", - сказал собеседник агентства.

"Пресс-служба не располагает информацией об отставке [Тулеева]", - добавил он.

В воскресенье, 25 марта, в Кемерове произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек.

Вопрос о возможности отставки Тулеева ранее жители Кемерова задавали президенту РФ Владимиру Путину, в чьей компетенции находится этот вопрос. Глава государства подчеркнул, что "под камеры" и "для красного словца и на фоне трагедии" такие решения не принимаются. Он заявил, что главная задача - не "назначать" виновных, а точно определить реальных ответственных за трагедию, после чего и принимать решения.

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