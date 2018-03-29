Госдума отклонила заявление ЛДПР о признании деятельности Горбачева и Ельцина антинародной

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг отклонила проект заявления "О признании политической деятельности президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина антинародной". Документ был внесен на рассмотрение фракцией ЛДПР.

Проектом постановления предлагалось на государственном уровне дать оценку итогам периодов правления Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, признав деструктивный и антинародный характер их деятельности.

Однако, профильным комитетом по контролю и регламенту, как заявила его глава Ольга Савастьянова, было рекомендовано отклонить проект заявления "в соответствии с правовыми нормами".

"Вынесение таких вопросов в публичную плоскость - важная прививка от принятия ошибочных решений в дальнейшем. Но нам необходимо учесть ошибки прошлого и двигаться дальше", - заключила она.