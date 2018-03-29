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Госдума отклонила заявление ЛДПР о признании деятельности Горбачева и Ельцина антинародной

Политика
29 марта, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Глава комитета по контролю и регламенту Думы Ольга Савастьянова заявила, что "необходимо учесть ошибки прошлого и двигаться дальше"

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг отклонила проект заявления "О признании политической деятельности президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина антинародной". Документ был внесен на рассмотрение фракцией ЛДПР.

Проектом постановления предлагалось на государственном уровне дать оценку итогам периодов правления Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, признав деструктивный и антинародный характер их деятельности.

Однако, профильным комитетом по контролю и регламенту, как заявила его глава Ольга Савастьянова, было рекомендовано отклонить проект заявления "в соответствии с правовыми нормами".

"Вынесение таких вопросов в публичную плоскость - важная прививка от принятия ошибочных решений в дальнейшем. Но нам необходимо учесть ошибки прошлого и двигаться дальше", - заключила она.

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Ельцин, Борис Николаевич Горбачев, Михаил Сергеевич
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