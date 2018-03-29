Песков: заявления о возможном аресте активов РФ наносят вред имиджу США

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Кремль внимательно следит за заявлениями, касающимися возможного ареста российских активов в других странах по так называемому делу Скрипаля. Такие решения наносят вред реноме самих этих государств, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим. Безусловно, это очень важная субстанция, которая касается в целом имиджа стран как надежных экономических партнеров", - прокомментировал представитель Кремля заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, который не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля. По мнению Пескова, "такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами".

"Поэтому мы сейчас очень внимательно отслеживаем и наблюдаем за такими заявлениями", - повторил пресс- секретарь российского лидера.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж. Также, как сообщала газета The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность введения запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона. 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человек), НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия, при этом Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских). Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.