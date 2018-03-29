В Кремле указали на непредсказуемый характер действий Лондона в отношении Москвы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. В Кремле считают достаточно непредсказуемыми действия Лондона, в связи с чем не готовы предположить, какие еще варианты антироссийских мер может предпринять руководство Великобритании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что британские власти могут запретить продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.

"Что касается Великобритании, в связи с тем, что сейчас это достаточно непредсказуемая страна в отношениях с РФ, в отношении опять же проявления адекватности, то нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что прикрытием", - сказал Песков.

Также комментируя заявления главы МИД Австрии о том, что Вена готова выступить в роли посредника по урегулированию разногласий между Великобританией и Россией, Песков заявил, что будет востребован любой голос, который подвигнет Лондон к адекватности.

"В ситуации с Великобританией востребован любая роль и любой голос. Который подвигнет британских визави к адекватности в этом вопросе", - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что недавно состоялись контакты РФ и Австрии на высшем уровне, "достаточно эффективные, очень конструктивные и прагматичные".

В среду The Guardian сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.

По утверждению издания, эта инициатива набрала обороты после того, как в минувшем месяце клиринговые палаты лондонского Сити помогли одному из находящихся под санкциями российских банков организовать выпуск суверенных евробондов РФ на $4 млрд. Около половины этих бумаг приобрели лондонские инвесторы. Этот случай показал, что лазейки в законодательстве ЕС и Великобритании позволили попавшим под санкции российским финансовым институтам выступать в роли главных андеррайтеров нового выпуска облигаций.

Глава комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат трижды в течение прошлой недели поднимал вопрос о необходимости "залатать" эти лазейки. Он предложил лишить ведущие клиринговые компании Европы, в том числе Euroclear and Clearstream, права работать с российскими облигациями. The Guardian утверждает, что такое решение сделало бы бонды РФ практически нереализуемыми на вторичном рынке и воспрепятствовало бы их приобретению большинством европейских и американских инвесторов.

В свою очередь, как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в лондонском Сити негативно повлияет не только на российских инвесторов, но и на нерезидентов.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что ограничение дипломатического присутствия России в Австрии сделает совершенно невозможным диалог на площадке ОБСЕ - организации, штаб-квартира которой находится в Вене.