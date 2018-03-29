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Песков подтвердил, что подготовка майского визита президента Франции в РФ продолжается

Политика
29 марта, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "до сих пор Франция демонстрировала позицию достаточно конструктивную"

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что подготовка запланированного на май визита президента Франции Эмманюэля Макрона в РФ продолжается.

"Можно сказать, что продолжается подготовка к визиту господина Макрона, который запланирован на май", - сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмирий Песков.

Песков подчеркнул, что "до сих пор Франция демонстрировала позицию достаточно конструктивную". "Не абстрагируясь от разногласий, порой достаточно серьезных, между странами, тем не менее французское руководство не уходит от диалога и наоборот настроено на то, чтобы решать проблемы путем диалога. Это абсолютно совпадает с подходами нашего президента", - добавил представитель Кремля.

Ранее, 15 марта президент Франции после скандала с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании отказался от посещения российского павильона ежегодного книжного салона в Париже. Тем не менее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в эфире радиостанции Эр-те-эль сообщил о том, что визит Макрона в Россию по-прежнему предусмотрен в его графике.

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