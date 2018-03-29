Слуцкий: Россия может ответить симметрично в случае ареста своих активов в США

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что Россия может ответить симметрично в случае ареста своих активов на территории США.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил о возможности ареста российских активов в США по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Активы РФ в США не столь велики. Но в случае принятия таких противоправных действий, о которых говорит господин посол, размер американских активов в России позволяет ответить симметрично", - сказал Слуцкий ТАСС в четверг, комментируя заявление Хантсмана.

О деле Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

На фоне этой истории 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человек), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.