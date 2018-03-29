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Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина

Политика
29 марта, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Кремль не анонсирует кадровые решения

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. При этом представитель Кремля напомнил позицию главы государства о том, что не следует принимать скоропалительных решений.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию", - сказал Песков журналистам.

Он обратил внимание на слова Владимира Путина, которые были сказаны в Кемерове, когда президент встречался с инициативной группой. Тогда глава государства подчеркнул, что "под камеру" и "для красного словца и на фоне трагедии" такие решения не принимаются. Путин также подчеркнул, что главное после воскресного пожара в Кемерове - определить виновных.

В четверг в пресс-службе администрации Кузбасса ТАСС сообщили, что администрация Кемеровской области не располагает информацией об отставке губернатора региона Амана Тулеева. Ранее некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что в Кремле приняли решение не проводить показательную отставку Тулеева после трагедии в "Зимней вишне", однако он может покинуть свой пост позже.

В воскресенье, 25 марта, в Кемерове произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

Вопрос о возможности отставки Тулеева жители Кемерова во вторник задавали президенту РФ Владимиру Путину, в чьей компетенции находится этот вопрос. Жители подняли вопрос о том, что все в регионе происходит в ведении губернатора Амана Тулеева, и спросили, не планируется ли его отставка. "Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода. <...> Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе - нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", - заверил президент. Не стоит сразу "назначать" виновных. Для установления истины работают следователи, сказал глава государства. "Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается", - подчеркнул Путин.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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Тулеев, Аман Гумирович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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