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В комитете по обороне СФ не видят необходимости в регулировании деятельности ЧВК в России

Политика
29 марта, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Зампред комитета Александр Ракитин отметил, что создание частных военных формирований запрещено Конституцией

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Александр Ракитин заявил, что в комитете не видят необходимости в юридическом регулировании частных военных компаний (ЧВК) в России.

"Что касается юридического регулирования деятельности частных военных компаний в России, срочной необходимости мы в этом не видим", - сказал Ракитин в четверг на брифинге с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в России.

"Мы полагаем, что вооруженная борьба - это прерогатива государства", - подчеркнул Ракитин, напомнив, что частные военные компании в России отсутствуют.

При этом, по словам сенатора, ряд российских граждан, которые осуществляют предпринимательскую деятельность за пределами страны, в том числе в регионах со сложной обстановкой, привлекает частные охранные организации для защиты своего бизнеса. "Однако это не государственные структуры. Ни Министерство обороны РФ, ни другие федеральные органы исполнительной власти никакого отношения к этому не имеют", - подчеркнул первый зампред комитета СФ.

"За последние годы были предприняты четыре законодательные инициативы, регламентирующие деятельность ЧВК, но они поддержки не нашли. Так как создание частных вооруженных формирований в РФ запрещено Конституцией России", - напомнил Ракитин.

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