Участки Подмосковья на муниципальных выборах обеспечат комплексами обработки бюллетеней

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) появятся на всех избирательных участках на муниципальных выборах в Мытищах, Ликино-Дулеве, Можайске и Пушкинском районе 29 апреля. Об этом журналистам в четверг сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"Сегодня на заседании мы приняли решение о стопроцентном обеспечении участков КОИБами. Исключение составят только временные участки, комплексы обработки бюллетеней там установлены не будут", - сказала она.

Коновалова добавила, что КОИБы в ряде муниципалитетов использовались на выборах президента РФ, поэтому они будут оставлены до муниципальных выборов в Мытищах, Ликино-Дулеве, Можайске и Пушкинском районах. "Практика применения КОИБов в Московской области широко известна и положительно оценена", - отметила она.