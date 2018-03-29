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Участки Подмосковья на муниципальных выборах обеспечат комплексами обработки бюллетеней

Политика
29 марта, 12:43 UTC+3

КОИБы появятся на избирательных участках в Мытищах, Ликино-Дулеве, Можайске и Пушкинском районе

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) появятся на всех избирательных участках на муниципальных выборах в Мытищах, Ликино-Дулеве, Можайске и Пушкинском районе 29 апреля. Об этом журналистам в четверг сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

"Сегодня на заседании мы приняли решение о стопроцентном обеспечении участков КОИБами. Исключение составят только временные участки, комплексы обработки бюллетеней там установлены не будут", - сказала она.

Коновалова добавила, что КОИБы в ряде муниципалитетов использовались на выборах президента РФ, поэтому они будут оставлены до муниципальных выборов в Мытищах, Ликино-Дулеве, Можайске и Пушкинском районах. "Практика применения КОИБов в Московской области широко известна и положительно оценена", - отметила она. 

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