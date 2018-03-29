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Матвиенко: заседание женской деловой "двадцатки" может пройти впервые в России в сентябре

Политика
29 марта, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

20-21 сентября в Петербурге состоится Второй Евразийский женский форум

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заседание женской деловой "двадцатки" впервые может пройти в России, оно запланировано в программе мероприятий второго Евразийского женского форума, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании организационного комитета форума.

"Предусмотрена презентация доклада Всемирной организации здравоохранения и исследования Международной организации труда. Впервые в России планируется проведение заседания женской деловой "двадцатки", - сказала Матвиенко, отметив, что практически завершена работа по формированию программы форума.

По словам спикера Совфеда, одной из главных особенностей программы форума станет проведение ведущими международными организациями и объединениями ряда дискуссионных сессий, заседаний, презентаций своих исследований. "В программе уже представлены такие мероприятия, как специальные сессии ЮНИДО и ЮНЕСКО, семинар АТЭС, заседание женского делового клуба БРИКС", - сказала сенатор.

Она рассказала, что также планируется проведение масштабной акции к Международному дню мира во второй день форума. "Ежегодно по решению Генеральной Ассамблеи ООН он отмечается 21 сентября. Как раз в день начала нашей работы", - сказала Матвиенко.

Второй Евразийский женский форум пройдет 20-21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Первый Евразийский женский форум прошел в Санкт-Петербурге в 2015 году. На нем обсуждались вопросы социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин в меняющейся экономике, политике, социальной интеграции общества.

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