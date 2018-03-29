Лидеры "нормандской четверки" приветствуют прекращение огня по случаю Пасхи

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Лидеры "нормандской четверки" Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко приветствуют соглашение о прекращении огня на Украине по случаю праздника Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.

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"Они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта, - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера. - Они подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Главы России, Франции, Германии и Украины Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко в ближайшие месяцы рассмотрят, как ускорить выполнение минских договоренностей.

"Лидеры стран "Нормандского формата" вновь подтверждают свою приверженность осуществлению минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы", - говорится в заявлении лидеров.

Также в заявлении говорится, что главы "четверки" призвали активизировать усилия по обмену "всех на всех".

"На фоне успешного обмена более 300 задержанных 27 декабря 2017 года они призвали к более активным усилиям по обмену оставшихся задержанных по формуле "всех на всех", - отмечается в тексте.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел. Последний раз главы дипломатических ведомств четырех стран встречались в этом формате год назад, в феврале 2017 года в Мюнхене.