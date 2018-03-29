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Медведев поздравил Петера Пеллегрини с назначением на пост премьера Словакии

Политика
29 марта, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Глава российского кабмина отметил важность развития торгово-экономического сотрудничества двух стран

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил своего коллегу Петера Пеллегрини с назначением на пост председателя правительства Словацкой Республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Хотел бы отметить важность дальнейшего развития российско-словацкого торгово-экономического взаимодействия и расширения культурно-гуманитарных связей, - говорится в послании Медведева. - Убежден, что это отвечает долгосрочным национальным интересам наших стран".

Правительство Пеллегрини стало преемником кабинета министров премьера Роберта Фицо, которой ушел в отставку в связи с общественно-политическим кризисом, возникшим в республике после убийства репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака.

Журналист, убитый 25 февраля, вскрыл факты коррупции во властных структурах республики. В одном из его материалов упоминались, в частности, имена двух помощников Фицо.

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Персоны
Фицо, Роберт Пеллегрини, Петер Медведев, Дмитрий Анатольевич
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