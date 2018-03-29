Лавров встретится с генсеком ОБСЕ и проведет переговоры с главой МИД Бангладеш

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 5 апреля встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, на которой обсудит вопросы европейской безопасности и пути повышения эффективности деятельности этой организации. Об этом сообщила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы повестки дня организации [ОБСЕ] и пути повышения эффективности ее работы, - отметила она. - Россия рассматривает ОБСЕ в качестве важного инструмента построения неделимого сообщества безопасности в Евроатлантике на основе равноправного диалога и сотрудничества всех государств-участников".

По словам Захаровой, Гремингер "будет находиться в Москве для участия в 7-й Московской конференции по международной безопасности, которую организует Министерство обороны РФ".

2 апреля министр иностранных дел России 2 апреля встретится и проведет переговоры с главой МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али, добавила Захарова.

"2 апреля по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации министр иностранных дел Народной Республики Бангладеш посетит Москву с рабочим визитом, - отметила Захарова. - В ходе переговоров планируется рассмотреть текущее состояние российско-бангладешских отношений, перспективы продвижения политического диалога, развитие связей в торгово-экономической, гуманитарной и других практических областях, а также вопросы укрепления двусторонней договорно-правовой базы".

По словам официального представителя МИД РФ, "при обсуждении международной и региональной повестки дня особое внимание предполагается уделить углублению взаимодействия в международных организациях, прежде всего в ООН и ее специализированных учреждениях".