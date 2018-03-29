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МИД РФ: в район контролируемого США Эт-Танфа в Сирии прибывает тяжелая техника

Политика
29 марта, 15:10 дата обновления: 29 марта, 15:56 UTC+3

Россию тревожат сообщения о том, что США закрепляют военное присутствие в Сирии, сказала Мария Захарова

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© AP Photo via APTV

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Москва обеспокоена деятельностью коалиции во главе с США в районе Эт-Танфа, куда прибывает тяжелая техника. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По-прежнему тревожат сообщения о том, что США и союзники закрепляют свое незаконное военное присутствие на территории суверенной Сирии, в частности в произвольно установленную американцами зону вокруг населенного пункта Эт-Танф на юго-востоке страны прибывает тяжелая техника", - сказала Захарова.

В районе населенного пункта Эт-Танф находится американская военная база. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, США объявили район Эт-Танфа радиусом 55 км зоной своего влияния. Здесь также находится лагерь беженцев "Эр-Рукбан".

В декабре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что Пентагон не может объяснить, с какой целью нужна данная база, с учетом того, что территория Сирии освобождена от террористов.

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Захарова, Мария Владимировна
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