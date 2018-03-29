МИД РФ: встречи по ситуации вокруг Корейского полуострова вскоре могут пройти в Москве

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ряд встреч по ситуации вокруг Корейского полуострова с представителями вовлеченных в урегулирование стран может состояться в Москве в ближайшее время. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия ведет активную работу с целью закрепления позитивных тенденций в развитии обстановки на Корейском полуострове и вокруг него. В частности, прорабатываются вопросы организации ряда встреч с представителями вовлеченных стран в Москве в ближайшее время", - сказала дипломат.

Она отметила, что подробная информация будет сообщена дополнительно "по согласованию с партнерами".

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна. Чтобы возродить диалог в этом формате, Москва и Пекин в июле 2017 года выступили с инициативой о двойном замораживании сторонами главных раздражителей - ракетно-ядерной деятельности КНДР и совместных военных учений США и Южной Кореи.