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МИД РФ: встречи по ситуации вокруг Корейского полуострова вскоре могут пройти в Москве

Политика
29 марта, 15:42 дата обновления: 29 марта, 16:09 UTC+3

Представитель российского дипведомства Мария Захарова рассказала о начале работы над организационными вопросами

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ряд встреч по ситуации вокруг Корейского полуострова с представителями вовлеченных в урегулирование стран может состояться в Москве в ближайшее время. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия ведет активную работу с целью закрепления позитивных тенденций в развитии обстановки на Корейском полуострове и вокруг него. В частности, прорабатываются вопросы организации ряда встреч с представителями вовлеченных стран в Москве в ближайшее время", - сказала дипломат.

Она отметила, что подробная информация будет сообщена дополнительно "по согласованию с партнерами".

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна. Чтобы возродить диалог в этом формате, Москва и Пекин в июле 2017 года выступили с инициативой о двойном замораживании сторонами главных раздражителей - ракетно-ядерной деятельности КНДР и совместных военных учений США и Южной Кореи.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
США КНДР Китай Япония Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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