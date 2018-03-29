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Захарова: об ответных мерах России западным странам будет объявлено в ближайшее время

Политика
29 марта, 15:50 дата обновления: 29 марта, 16:27 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, российские действия будут "адекватные"

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия в ближайшее время объявит об ответных мерах в отношении западных стран. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Захарова: об ответных мерах России западным странам будет объявлено в ближайшее время

"Вы знаете, когда спрашивают, будут ли они [ответные меры РФ] зеркальными, давайте не фокусироваться на том материале, из чего будут сделаны эти меры: зеркальные или еще какие-то. Они будут адекватные, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Они сейчас прорабатываются, и я думаю, что в ближайшее время они будут объявлены".

"Форма, содержание - обо всем вы узнаете, когда будет это до конца проработано, - отметила дипломат. - Еще раз говорю: это (будет - прим. ТАСС) в ближайшее время".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же количества британских). Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

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