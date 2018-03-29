МИД: партнерство РФ и стран-членов АСЕАН планируется вывести на стратегический уровень

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и послы стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), аккредитованные в российской столице, обсудили вопросы развития сотрудничества во всех областях, в том числе возможность выведения партнерства на стратегический уровень. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"Беседа была сфокусирована на вопросах выведения российско-асеановского диалогового партнерства на стратегический уровень, - отметили в дипведомстве. - Обсужден комплекс мер по дальнейшему развитию сотрудничества в сферах политики и безопасности, экономики, культуры. Отмечена роль московского комитета АСЕАН в продвижении этого процесса".

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем. Подчеркнута необходимость дальнейшей координации усилий по вопросам укрепления региональной архитектуры безопасности, сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве и в Юго-Восточной Азии", - информировали в МИД РФ.