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ФСБ установила 10-дневный срок для предоставления кодов к расшифровке сообщений в сети

Политика
29 марта, 16:23 дата обновления: 29 марта, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Соответствующий приказ подписал директор ФСБ Александр Бортников

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Глава ФСБ РФ Александр Бортников

Глава ФСБ РФ Александр Бортников

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности установила десятидневный срок для предоставления распространителями информации в интернете кодов для расшифровки сообщений.

В опубликованном на портале правовой информации приказе директора службы Александра Бортникова вносятся поправки в порядок представления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей.

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Пункт приказа о том, что "организатор распространения информации в сети интернет осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения [ФСБ], подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения", дополнен: "в возможно короткий срок, но не позднее 10 дней со дня получения запроса".

Обязанность организаторов распространения информации в интернете (мессенджеров) при использовании дополнительного кодирования электронных сообщений или при предоставлении такой возможности пользователям сети представлять по запросу в подразделение ФСБ информацию, необходимую для декодирования таких сообщений, была включена в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в июле 2016 года.

В поправках в приказ ФСБ также меняется название подразделения ФСБ, запрашивающего информацию у мессенджеров, - вместо прежнего информационно-аналитического управления Научно-технической службы таким подразделением стал Центр оперативно-технических мероприятий.

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