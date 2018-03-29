ФСБ установила 10-дневный срок для предоставления кодов к расшифровке сообщений в сети

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности установила десятидневный срок для предоставления распространителями информации в интернете кодов для расшифровки сообщений.

В опубликованном на портале правовой информации приказе директора службы Александра Бортникова вносятся поправки в порядок представления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей.

Пункт приказа о том, что "организатор распространения информации в сети интернет осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения [ФСБ], подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения", дополнен: "в возможно короткий срок, но не позднее 10 дней со дня получения запроса".

Обязанность организаторов распространения информации в интернете (мессенджеров) при использовании дополнительного кодирования электронных сообщений или при предоставлении такой возможности пользователям сети представлять по запросу в подразделение ФСБ информацию, необходимую для декодирования таких сообщений, была включена в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в июле 2016 года.

В поправках в приказ ФСБ также меняется название подразделения ФСБ, запрашивающего информацию у мессенджеров, - вместо прежнего информационно-аналитического управления Научно-технической службы таким подразделением стал Центр оперативно-технических мероприятий.