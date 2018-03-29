Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова считает постыдным говорить об эстетической убогости советских памятников в Польше

Политика
29 марта, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Ранее посол Польши в Москве сказал, что некоторые памятники советским воинам в стране не заслуживают того, чтобы их сохранять

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Рассуждения об "эстетической убогости" памятников советским воинам в Польше постыдны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя по просьбе ТАСС соответствующие высказывания посла Польши в Москве Влодзимежа Марчиняка.

"В ситуации, когда Европа стояла в руинах, несмотря на это хватало ресурсов, хватало воли и внутренних сил на установку этих памятников. Потому что это были люди, которые вместе сражались, одни выжили, другие погибли. И тогда памятники устанавливали", - обратила внимание дипломат.

"Поэтому мне стыдно даже произносить фразу, что это не вопрос эстетики. Мне стыдно, что я в 2018 году людям, которые живут по законам прав человека, гуманитарного права, сопереживания, разделения ответственности, вообще в принципе говорю о таких понятиях. Лично мне стыдно", - подчеркнула Захарова.

Ранее Марчиняк заявил в интервью ТАСС, что ряд памятников, увековечивающих память освобождавших Польшу советских воинов, кажутся убогими с эстетической точки зрения и не заслуживают того, чтобы их сохранять.

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с советскими памятниками в Польше
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Польша
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
2
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
3
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
4
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Тулеев и его заместители перевели однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама