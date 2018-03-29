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Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского

Политика
29 марта, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Ранее глава британского МИД сравнил действия РФ в деле об отравлении Скрипаля с поведением героя романа "Преступление и наказание"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела в четверг дистанционный "урок" литературы для министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, посоветовав внимательнее читать романы Федора Достоевского.

Джонсон 28 марта, выступая на банкете для иностранных дипломатов, сравнил действия России в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с поведением героя романа "Преступление и наказание": "Это, скорее, похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного и вопрос только в том, признается он или его поймают..."

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"Борис, скажите, а вы роман до конца прочитали или так на начале и остановились? - задала вопрос Захарова. - Раз уж вы решили вспомнить творчество Федора Достоевского, то обратимся к образу и мыслям следователя из романа Порфирия Петровича, который весьма придирчиво вел расследование об убийстве процентщицы и ее сестры".

"Из ста кроликов никогда не составится лошадь, из ста подозрений никогда не составится доказательства... Ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с", - процитировал она отрывок из романа для британского министра.

"Борис, читайте Достоевского", - посоветовала дипломат.

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По ее словам, британская сторона, пренебрегая всеми нормами международного права, весьма поспешно заявила о причастности России к отравлению Скрипалей "вообще без какого-либо следствия и улик".

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту, но российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. 

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Дело Сергея Скрипаля
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