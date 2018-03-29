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Володин считает распространение фейков в РФ технологией по реализации цветных революций

Политика
29 марта, 16:38 дата обновления: 29 марта, 16:55 UTC+3

Спикер Госдумы добавил, что граждан нужно ограждать от недостоверной информации, но при этом не нарушать их права

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что распространение фейковых новостей в РФ может являться одним из способов зарубежных стран реализовать цветные революции в России.

"Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряженность и реализовать технологии цветных революций", - сказал в четверг журналистам глава нижней палаты парламента. При этом он отметил, что граждан необходимо защищать от недостоверной информации, но при этом нельзя нарушать их основные права, в том числе право на доступ к информации.

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По его словам, прежде чем на законодательном уровне принимать решение по отказу от анонимности в интернете или другие меры по борьбе с недостоверными новостями, стоит внимательно изучить этот вопрос, чтобы не допустить нарушения прав граждан на доступ к информации. "Думаю, прежде чем принимать решение, надо все проанализировать с тем, чтобы четко понимать последствия и эффективность [мер]. Они, с одной стороны, не должны нарушать основополагающие права граждан, с другой - должны решать вопрос защиты граждан от недостоверной информации, от клеветы", - заключил он.

Володин напомнил о сообщениях, которые распространялись в социальных сетях о количестве пострадавших в трагедии в Кемерове, но не получили подтверждения. "Приходит понимание, что никого не обманывали, людьми манипулировали, делали это из-за рубежа", - считает председатель нижней палаты парламента.

По словам Володина, зачастую лживая информация поступает из-за пределов России. Так, привел в пример председатель нижней палаты парламента, "по угрозам совершения терактов многочисленные анонимные звонки идут с территории США, Украины, ряда других стран".

"Мы видели, что все эти сообщения вбрасывались через Украину. Мы знаем, что на территории Украины в силовых структурах работают представители ЦРУ и Госдепа", - сказал Володин, предположив, что подобные вбросы могли быть инициированы со стороны спецслужб США либо непосредственно украинскими властями.

Володин рассказал, что фейковые сообщения были в интернете и якобы от его имени. "От моего имени были сообщения, которые якобы подали от ТАСС. Здесь его [сообщение] прокрутили вокруг страны, а как только стали опровергать, моментально перебросили на территорию Украины", - сообщил политик, отметив, что украинские СМИ отнеслись к этой информации "как к настоящему заявлению и стали давать свои комментарии и оценки".

Ранее в социальных сетях стала появляться информация о том, что власти занижают официальные данные о жертвах пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове и что их на самом деле якобы сотни.

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