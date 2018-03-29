Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин выступил против обсуждения отставок без итогов расследования пожара в Кемерове

Политика
29 марта, 16:56 UTC+3 МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Спикер Думы отметил, что сначала необходимо разобраться в причинах трагедии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает неправильным говорить об отставках, пока не завершено расследование причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Смотрите также

В Кемеровской области назначили нового замгубернатора

Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина

Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева

"Неправильно когда вопрос отставок звучит под воздействием эмоций, все-таки нужно исходить из того, что если есть вина, должно быть наказание и отставки, более серьезные наказания, например, лишение свободы. А если вины нет, назначать виновных неправильно. Поэтому важно сначала со всем этим разобраться. Должна быть абсолютная открытость и доверие к итогам этих разбирательств", - заявил он в четверг журналистам.

Володин акцентировал внимание на том, что сначала "необходимо разобраться" в причинах произошедшего. "Давайте мы тоже с вами сейчас подождем итогов расследования. И дальше мы сможем оценить решения, которые принимались на местном, на региональном уровне. Потом уже будем делать выводы", - предложил он.

В воскресенье, 25 марта, в Кемерове произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек.

Вопрос о возможности отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева ранее жители Кемерова задавали президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства подчеркнул, что "под камеры" и "для красного словца и на фоне трагедии" такие решения не принимаются. Он заявил, что главная задача - не "назначать" виновных, а точно определить реальных ответственных за трагедию, после чего и принимать решения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Состояние Юлии Скрипаль улучшается
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
4
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
5
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама