Володин выступил против обсуждения отставок без итогов расследования пожара в Кемерове

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает неправильным говорить об отставках, пока не завершено расследование причин пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

"Неправильно когда вопрос отставок звучит под воздействием эмоций, все-таки нужно исходить из того, что если есть вина, должно быть наказание и отставки, более серьезные наказания, например, лишение свободы. А если вины нет, назначать виновных неправильно. Поэтому важно сначала со всем этим разобраться. Должна быть абсолютная открытость и доверие к итогам этих разбирательств", - заявил он в четверг журналистам.

Володин акцентировал внимание на том, что сначала "необходимо разобраться" в причинах произошедшего. "Давайте мы тоже с вами сейчас подождем итогов расследования. И дальше мы сможем оценить решения, которые принимались на местном, на региональном уровне. Потом уже будем делать выводы", - предложил он.

В воскресенье, 25 марта, в Кемерове произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек.

Вопрос о возможности отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева ранее жители Кемерова задавали президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства подчеркнул, что "под камеры" и "для красного словца и на фоне трагедии" такие решения не принимаются. Он заявил, что главная задача - не "назначать" виновных, а точно определить реальных ответственных за трагедию, после чего и принимать решения.