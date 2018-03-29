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Захарова поблагодарила Лондон за признание подлинности презентации по делу Скрипаля

Политика
29 марта, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Представитель МИД отметила, что Великобритания не ответила на четыре дипломатические ноты России о состоянии ее граждан

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Великобританию за признание того, что появившаяся в СМИ презентация для иностранных послов в Москве являлась той самой "доказательной базой", на которой строились обвинения в адрес РФ по делу Скрипаля.

Ранее некоторые СМИ опубликовали презентацию из шести слайдов, которую продемонстрировали иностранным дипломатам на закрытом брифинге в посольстве Великобритании в РФ. После того как Захарова разместила ссылку на нее на своей странице в Facebook, представитель МИД Великобритании иронично поблагодарил внешнеполитическое ведомство России за "придание большей огласки" презентации по делу Скрипаля.

"После того как мы обратили внимание на публикацию этих презентационных материалов в СМИ, британский МИД поблагодарил нас в своем Twitter, - сообщила Захарова в четверг на брифинге. "На четыре дипломатические ноты нам никто не ответил, о состоянии российских граждан нас никто не уведомил, нам не предоставлена никакая информация, при этом мотивируется такое поведение тем, что они не считают нужным общаться с российской стороной, - подчеркнула дипломат. - А в Twitter нас поблагодарили..."

Такое поведение Захарова назвала крайней степенью цинизма. "А мы вас благодарим за признание того, что именно эти материалы вы раздавали в британском посольстве на закрытом брифинге для послов, аккредитованных в Москве, - добавила она. - Лично я сомневалась, что вы это сделаете. Но вы это сделали: вы признались в том, что это и есть та самая "доказательная база", о которой говорил посол США в Москве господин Хантсман".

"Поражает, что эти материалы были преподнесены как "весьма убедительные доказательства" ответственности России за инцидент в Солсбери, - отметила официальный представитель МИД. - Эти нарисованные картинки, которые перечисляют "грехи России", - это просто новый шаг в аргументации и построении законодательной базы".

Британская презентация

О неком информационном листе Великобритании по инциденту в Солсбери изначально в интервью ТАСС сообщил посол США в России Джон Хантсман. В ответ на вопрос о доказательствах причастности России к делу Скрипаля он сослался на еще не обнародованный на тот момент документ, представленный британской стороной. "Они провели очень тщательное расследование этого инцидента, даже выпустили раздаточный материал", - сказал Хантсман. Он уточнил, что в этом информационном листе "представлены очень убедительные доказательства".

Позднее в СМИ была опубликована британская презентация из шести слайдов. Первый слайд представляет из себя титульный лист, второй - хронологию событий в Солсбери. В третьем и четвертом содержатся краткие сведения о нервно-паралитическом газе, который британцы называют "Новичок". Утверждается, что производить такое химоружие якобы могла только Россия, приводятся сведения о его воздействии на человека.

На пятом слайде перечисляется все, что Великобритания вменяет в вину России: присоединение Крыма, крушение малайзийского Boeing, вмешательство в президентские выборы в США, попытка государственного переворота в Черногории. В заключение рассказывается о мерах, которые Великобритания уже приняла или планирует предпринять в отношении России.

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Хантсман, Джон Захарова, Мария Владимировна
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