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Де Мистура провел в четверг встречу с Шойгу

Политика
29 марта, 18:51 дата обновления: 29 марта, 19:34 UTC+3

Стороны обсудили выполнение сочинских договоренностей по Сирии

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел в четверг встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с эмиссаром ООН.

"У вас только что была встреча с министром обороны РФ. Так что уверен, что после этого рабочего дня в Москве и у нас, и у вас будет больше ясности о том, как нам далее эффективно координировать наши действия", - сказал министр.

Лавров напомнил, что де Мистура принял участие в работе Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в конце января в Сочи. "Принципиально важно, что конгресс завершился принятием развернутых решений, в которых четко подтверждена задача выполнения резолюции СБ ООН 2254 в рамках ваших усилий и в которых закреплены двенадцать пунктов, которые вы выдвинули в качестве принципов, на которых должны базироваться переговоры, - отметил он. - Конгресс рассмотрел вопросы, связанные с необходимостью повышения внимания международного сообщества к оказанию гуманитарного содействия Сирии, содействия в восстановлении инфраструктуры и экономики. Мы рассчитываем также и эти вопросы сегодня рассмотреть".

"Наша сегодняшняя встреча весьма и весьма своевременна еще и потому, что проходит накануне запланированной на 4 апреля встречи в верхах стран - гарантов астанинского процесса (Россия, Иран, Турция - прим. ТАСС) в Анкаре, где президенты [Владимир ] Путин, [Хасан] Роухани и [Тайип] Эрдоган рассмотрят ход выполнения астанинских договоренностей, который был инициирован ими в поддержку решений ООН, прежде всего резолюции СБ ООН 2254", - добавил Лавров.

В свою очередь Шойгу сообщил, что обсудил с де Мистурой выполнение сочинских договоренностей по Сирии. "Мне бы хотелось обсудить с вами реализацию сочинских договоренностей, которые были достигнуты с вашей помощью и помощью генерального секретаря Организации Объединенных наций, которые, безусловно, будут обсуждаться в ближайшее время главами государств-гарантов", - сказал Шойгу.

Де Мистура отметил, что спустя два месяца после состоявшегося в Сочи Конгресса сирийского национального диалога настало время обсудить, как обеспечить связку переговоров в Сочи, Женеве и Астане. "Сегодняшние переговоры очень важны, надеемся обсудить, как декларации по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи будут реализовываться в рамках "Женевы", - сказал он. - Как увязать астанинский процесс, у которого собственная повестка по деэскалации, а также сочинскую декларацию, предполагающую создание конституционной комиссии, - как все увязать с политическим процессом в Женеве в рамках резолюции СБ ООН 2254".

"Наша встреча очень своевременна. Гуманитарные нужды становятся все более острым вопросом, гуманитарный доступ имеет неотложный характер, равно как и защита гражданского населения на всей территории Сирии, - продолжил эмиссар. - Мы надеемся обсудить эти очень важные вопросы. Хотим также рассмотреть, как движется политический процесс".

По словам де Мистуры, время становится сегодня "острой проблемой". "Мы все ждем, как будет проходить политический процесс, - заявил он. - Надеемся обсудить с вами [все это] в деталях".

Восстановление Дамаска

По словами де Мистуры, ООН хочет направить в Дамаск 17 специалистов для помощи в восстановлении города. "Я могу подтвердить, что ООН готова действовать, мы хотим, это наша обязанность помочь мирным жителям, которые страдают от этого долгого конфликта. Мы хотим направить немедленно в Дамаск 17 специалистов, которые занимаются водопроводным хозяйством, санитарией, оборудованием ночлега и укрытий", - сказал де Мистура.

Он также сообщил о том, что запрошено дополнительное финансирование для помощи в Сирии.

Конгресс в Сочи

30 января в Сочи завершился Конгресс сирийского национального диалога. Его участники приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В документе отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Де Мистура, Стаффан Лавров, Сергей Викторович Шойгу, Сергей Кужугетович
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