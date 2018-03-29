Российские военные пресекли теракт в автобусах с беженцами в Восточной Гуте

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские военные пресекли попытку самоподрыва смертников в автобусах с беженцами в Восточной Гуте, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Мы каждый день получаем от граждан информацию. Четыре дня назад мы получили информацию о готовящихся провокациях с поясами смертников, со смертниками, которых предполагалось рассадить в автобусы с беженцами. К сожалению, эта информация подтвердилась", - сказал Шойгу.

По его словам, российским военным в понедельник удалось изъять семь поясов смертников, во вторник - 32, в среду - девять.

"Нетрудно себе представить, что бы было, если эти смертники взорвали бы себя в автобусах с беженцами, где находились женщины и дети", - добавил Шойгу.