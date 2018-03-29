Шойгу заявил о скором возвращении беженцев в Восточную Гуту

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Беженцы могут начать возвращаться в Восточную Гуту в ближайшие дни, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Надеемся, что в ближайшие дни, скорее всего это начнется в воскресенье, может быть в понедельник, мы начнем возвращать людей в свои дома в Восточной Гуте, там начнется уже нормальная жизнь по восстановлению всего того, что необходимо восстановить", - сказал Шойгу.

По его словам, прекратятся страдания людей, которые продолжаются на протяжении уже почти семи лет, угроза для Дамаска уйдет из повестки дня.

"Вы знаете о том, что у нас идет большая работа по снятию очагов напряжения в разных местах Сирии, основным из них сегодня является Восточная Гута. Оттуда выведены уже более 130 тыс. беженцев, более 11 тыс. вооруженных боевиков. Вместе с боевиками выведены уже 19 тыс. членов их семей", - отметил Шойгу.

По его словам, российскому военному ведомству удалось решить задачу одновременного вывода мирных жителей и отъезда непримиримых боевиков в другие районы Сирии. "Это большая работа, которую ведут наши офицеры, работа тяжелая", - добавил министр.

Он отметил, что российские военные обеспечивают беженцев из Восточной Гуты ночлегом, питанием и лечением. "Россия делает огромную работу, которая заключается в обеспечении ночлегом, постельными принадлежностями, горячим питанием. Мы развернули там полевые кухни, подвозим туда питание. Естественно, занимаемся медицинской эвакуацией всех тех, кто в этом нуждается", - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что срочная эвакуация требуется многим людям. "Все эти люди обеспечены медициной, независимо от того, к кому они относятся. Ими занимаются врачи", - заверил глава Минобороны.

Он также рассказал, что в первые дни снайперами боевиков было ранено шесть мирных жителей. "Серьезными усилиями удалось снайперскую угрозу локализовать и сейчас эта работа продолжается", - заключил Шойгу.