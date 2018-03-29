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Посол РФ: Македония попала под влияние недружественных России сил

Политика
29 марта, 19:52 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 29, марта. /ТАСС

Решение выслать российского дипломата наносит ущерб самой республике, считает Олег Щербак

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СКОПЬЕ, 29 марта. /ТАСС/. Посол России в Македонии Олег Щербак расценил решение официального Скопье о высылке российского дипломата как недружественный и необоснованный шаг, предпринятый под влиянием извне, и наносящий ущерб самой республике.

В сообщении МИД Македонии об объявлении персоной нон грата одного сотрудника дипмиссии РФ было пояснено, что это сделано после консультаций с партнерами по ЕС и НАТО в знак солидарности с Великобританией по делу отравления Сергея Скрипаля и в соответствии со статьей 9 Венской конвенции.

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"Данное решение носит необоснованный характер и является беспрецедентным за всю историю отношений между Россией и Македонией, - заявил Щербак в ходе пресс-конференции в Скопье. - Допускаем, что Скопье пошел на этот недружественный в отношении России шаг не самостоятельно, а под влиянием извне, однако это не снимает с македонских властей всю ответственность за негативные последствия данного решения для российско-македонских отношений".

Посол расценил действия Скопье как исполнение политического заказа.

"Очевидно, что мы, в данном случае, имеем дело с политическим заказом, с задачей именно к 26 марта обеспечить участие Республики Македония (РМ) в коллективной антироссийской акции ряда стран - членов НАТО и Евросоюза для того, чтобы продемонстрировать солидарность с Великобританией по делу Солсбери", - прокомментировал Щербак вопрос журналистов о высылке российского дипломата.

"Македонская сторона не пожелала предоставить доказательства или подтверждения того, что высылаемый российский дипломат занимался на территории РМ деятельностью, выходящей за рамки его дипломатического статуса и Венской конвенции", - добавил посол.

Дело Скрипаля

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Скоординированная акция произошла на фоне отравления Скрипаля в городе Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

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