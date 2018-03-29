Россия вновь потребовала обеспечить доступ дипломатов РФ к Юлии Скрипаль

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия вновь потребовала обеспечить доступ дипломатов к Юлии Скрипаль, которая, по сообщениям британской стороны, быстро идет на поправку. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нам сегодня сообщили британские власти, наконец, о состоянии здоровья Юлии Скрипаль. Она, как они написали, быстро идет на поправку, - сказал Лавров. - Мы опять потребовали обеспечить доступ к Юлии как к российской гражданке. Надеюсь, британская сторона сможет выполнить свои обязательства по Консульской конвенции и Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Москва также созывает 4 апреля внеочередную сессию Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Для того, чтобы добиться нормального разговора, установить истину, мы официально предложили созвать 4 апреля внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся, но сделаем это в обобщенном виде, - сказал Лавров. - Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора. Иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее - это затеянная грубейшая провокация".