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Дипломаты США должны покинуть Россию до 5 апреля

Политика
29 марта, 20:33 дата обновления: 29 марта, 20:41 UTC+3

Помимо этого, здание американского генконсульства в Петербурге должно освободиться уже к 31 марта, подчеркнули в МИД РФ

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия объявляет персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Об этом заявили в четверг в МИД РФ по итогам вызова в дипведомство американского посла Джона Хантсмана.

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"29 марта в Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван посол США в России Джон Хантсман, которому заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков передал ноту протеста по поводу возмутительных и необоснованных требований американских властей о том, чтобы 60 российских дипломатических сотрудников покинули территорию США, и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле, а также в связи с намерением американских властей захватить его помещения, чему предшествовал силовой захват ими в 2016-2017 годах пяти других объектов российской государственной собственности в США", - говорится в сообщении министерства.

"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, - информировали в министерстве. - Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года".

Кроме того, отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. "Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта", - подчеркнули в российском дипведомстве. 

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Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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