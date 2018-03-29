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Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США

Политика
29 марта, 20:38 дата обновления: 29 марта, 20:47 UTC+3

Американский посол также получил от МИД РФ ноту протеста в связи с высылкой российских дипломатов

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Посол США в РФ Джон Хантсман

Посол США в РФ Джон Хантсман

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Арест российских государственных активов в США приведет к дальнейшей серьезной деградации в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявили в четверг в МИД РФ по итогам вызова в дипведомство посла США в Москве Джона Хантсмана.

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"От Джона Хантсмана также были потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США. Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, послу указано, что "в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США, будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России". "Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений", - заявили в МИД РФ.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков передал Хантсману ноту протеста в связи с высылкой 60 российских дипломатов из США и закрытием генерального консульства России в Сиэтле.

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Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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